Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:38, 5 августа 2025Россия

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадала женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В результате одной из атак пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Веселая Лопань Белгородского района в результате детонации беспилотника во дворе частного дома ранена женщина», — написал чиновник. Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована, у нее диагностировали баротравму. Уточняется, что проходить лечение она будет амбулаторно.

Кроме того, в других районах области в результате ударов были повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки. В хуторе Леоновка беспилотники повредили линию газоснабжения, в хуторе Бабка — линию электропередачи.

Кроме того, несколько населенных пунктов в Волоконовском районе остаются без света. Как уточнил Гладков, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

Ранее Гладков сообщал о трех пострадавших в результате атак ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

    «Самая красивая спортсменка мира» снялась в ультракороткой юбке

    Зеленскому предрекли казнь в результате военного переворота

    Главком ВСУ описал обстановку на фронте словами «очень напряженный месяц»

    Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

    Украинские дроны атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

    ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды

    Редкое и пугающее природное явление заметили в российском городе

    На Украине мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости