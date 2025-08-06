В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В результате одной из атак пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Веселая Лопань Белгородского района в результате детонации беспилотника во дворе частного дома ранена женщина», — написал чиновник. Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована, у нее диагностировали баротравму. Уточняется, что проходить лечение она будет амбулаторно.

Кроме того, в других районах области в результате ударов были повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки. В хуторе Леоновка беспилотники повредили линию газоснабжения, в хуторе Бабка — линию электропередачи.

Кроме того, несколько населенных пунктов в Волоконовском районе остаются без света. Как уточнил Гладков, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

Ранее Гладков сообщал о трех пострадавших в результате атак ВСУ.