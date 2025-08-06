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15:11, 6 августа 2025Мир

В Болгарии трое россиян попали в ДТП из-за украинки

В Болгарии трое россиян попали в ДТП из-за украинки, выехавшей на полосу
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tsvetomir_Petrov / Shutterstock / Fotodom

В Болгарии, городе Варна трое россиян попали в ДТП из-за украинки, выехавшей на своем автомобиле на встречную полосу. Об этом сообщает болгарское издание DarikNews со ссылкой на полицию.

«Движение временно перенаправлено на одну полосу в обоих направлениях. Инцидент поступил около 10:45 утра, добавили в полиции Варны (...) Он произошел после того, как автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее под Псковом столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. ДТП произошло в Островском районе на 336-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. По предварительным данным, водитель Hyundai i30 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водителя и пассажиров легкового автомобиля спасти не удалось.

ЖЗЛ
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