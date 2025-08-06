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19:00, 6 августа 2025Моя страна

В Бурятии спасли надышавшегося дымом маленького бурундука

Маленького бурундука спасли от огня специалисты Авиалесоохраны Бурятии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Fiona M. Donnelly / Shutterstock / Fotodom  

В Бурятии сотрудники Авиалесоохраны спасли бурундука, пострадавшего от лесного пожара. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства «Информ Полис».

Маленький зверек, надышавшись дыма, оказался в ловушке огня и был сильно напуган. Спасатели Бичурского авиаотделения заметили его и перенесли в безопасное место.

«Бурундук немного отдохнул, прижавшись к руке пожарного, а затем пришел в себя и убежал», — рассказали в Авиалесоохране. Специалисты отмечают, что во время тушения часто встречают лесных обитателей, которые страдают от едкого дыма и теряют ориентацию.

Ведомство напоминает, что о любых признаках лесных пожаров следует сообщать на горячую линию. В этом году в Бурятии уже ликвидировано несколько крупных возгораний, угрожавших заповедным территориям и их обитателям.

Ранее в Красноярском крае удалось уберечь от пожара медвежью берлогу. Возгорание заметили во время авиапатрулирования в Северо-Енисейском муниципальном округе, недалеко от поселка Брянка.

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