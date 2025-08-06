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18:34, 6 августа 2025Моя страна

В Красноярском крае пожарные спасли от огня медвежью берлогу

Лесные пожарные уберегли от огня берлогу в Красноярском крае
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: страница «Лесопожарный центр» во Вконтакте

В Красноярском крае удалось уберечь от пожара медвежью берлогу. Об этом сообщается на сайте телеканала «Енисей».

Возгорание заметили во время авиапатрулирования в Северо-Енисейском муниципальном округе, недалеко от поселка Брянка. В 16 километрах обнаружилось сразу два очага.

Лесные пожарные прибыли на место по земле из-за нелетной погоды. Во время тушения специалисты нашли под деревом медвежью берлогу, она была на пути огня. Пока хозяин ходил по своим делам, пожарные спасли его дом.

Ранее сообщалось, что медведице Маше, брошенной в закрытом зоопарке в Иркутской области, нашли новый дом. В начале августа зверя спасли сотрудники питомника «К-9», где помогают бездомным собакам и медведям, которые не могут вернуться в дикую природу.

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