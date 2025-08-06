В хитах Кадышевой увидели угрозу для молодых семей

Психолог Костеренко: Россияне могут начать разводиться из-за хитов Кадышевой

Хиты народной артистки России Надежды Кадышевой могут спровоцировать молодых россиян на разводы. Такое мнение выразил психолог Сергей Костеренко в беседе с «Абзацем».

Говоря об опасности композиций, эксперт отметил, что молодые люди обычно слушают не текст, а «выхватывают из него ключевые фразы», которые в дальнейшем оседают в подсознании.

Он подчеркнул, что такие фразы могут начать восприниматься людьми как норма. «Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас 70 процентов разводов», — заявил Костеренко.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева планирует проводить стримы своих концертов из-за популярности среди молодежи.