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11:36, 6 августа 2025Мир

В Китае назвали решающий этап для России на Украине

МИД Китая: Начало переговоров стало решающим этапом на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Начало переговоров России и Украины стало решающим этапом в вопросе урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, передает агентство Reuters.

«Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап», — передает глава внешнеполитического ведомства.

Ван И также напомнил, что провел встречу с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом, с которым в мае прошлого года они объявили об объединении своих мирных инициатив по Украине. По его словам, начало нынешних переговоров стало в том числе результатом этого проекта урегулирования.

Ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что украинский конфликт с большей долей вероятности может завершиться по грузинскому сценарию. Он пояснил, что подобный сценарий исключает присутствие иностранных войск и предоставление гарантий безопасности, в том числе и финансовых. При этом в него, вероятно, может войти пакет помощи для восстановления страны, но без конфискации замороженных российских активов.

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