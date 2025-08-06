В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине и в их числе грузинский сценарий. Что об этом известно?

Брайен заявил, что украинский конфликт закончится грузинским сценарием

Украинский конфликт с большей долей вероятности может завершиться по грузинскому сценарию. Такое предположение сделал бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

Он пояснил, что подобный сценарий исключает присутствие иностранных войск и предоставление гарантий безопасности, в том числе и финансовых. При этом в него, вероятно, может войти пакет помощи для восстановления страны, но без конфискации замороженных российских активов.

Исключается также интеграция Украины в НАТО и Евросоюз. Это, в свою очередь, однажды приведет страну «к возвращению на орбиту России», указал он.

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«Для того чтобы грузинский вариант был реализован, потребуются жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и связанным с этим вопросам, а также снятие санкций и другие меры по укреплению доверия между обеими основными сторонами», — говорится в статье.

Всего аналитик назвал четыре возможных варианта исхода событий

Помимо грузинского сценария Брайен предположил, что конфликт на Украине может закончиться моделью «Южная Корея», которая, по его мнению, была бы наилучшим вариантом, а также моделью «Израиль» или «Беларусь».

В случае южнокорейского сценария Киев не получит обратно территории, перешедшие России. При этом он предполагает присутствие европейских военных сил, «подкрепленных американскими гарантиями безопасности». В этом случае Украина сохранит 80 процентов своей территории. При этом замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов в данном случае будут использованы для восстановления страны.

Такой вариант будет неприемлем для России, поскольку оставит на Украине европейские силы

Израильский вариант также предполагает присутствие войск на территории Украины. Вероятность его принятия обеими сторонами конфликта составляет примерно 20 процентов. Такой сценарий ничего не даст России, а в отношении Украины — «война всегда будет на пороге». Предполагается, что российский президент Владимир Путин может согласиться на него в случае ослабления санкций.

Этот сценарий не принесет Украине пользы без реальных гарантий, включая гарантии поставок оружия, финансовой поддержки и определенной интеграции в европейскую экономику

Белорусский сценарий, в свою очередь, назван худшим из всех представленных. В этом случае США отказываются от помощи Украине, а Европа не может обеспечить ее самостоятельно. В этот же момент Россия будет добиваться «полной капитуляции» Украины.

Как и вариант «Южная Корея», так и «Беларусь» имеют шансы на победу 15 процентов, говорится в статье, основанной на исследовании крупнейшего американского банка JP Morgan Chase.

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Россия готова завершить СВО только с нужными для себя результатами

Такое заявление в конце прошлого месяца сделал Путин. Он указал, что именно на это направлен оборонный бюджет, «а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО».

Российский глава подчеркнул, что Россия планирует уменьшать эти расходы, в то время как Североатлантический альянс и Евросоюз готовятся их увеличивать. Также он отмечал, что целей СВО было бы идеально достигнуть политико-дипломатическими средствами.