Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине связано в первую очередь с так называемой игрой с Китаем. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.
США рассчитывают как-то повлиять на китайцев, чтобы они подключились к давлению на Россию по украинскому вопросу
Трамп сократил сроки ультиматума из-за успехов России
Еще одним фактором изменения подхода Трампа к урегулированию украинского кризиса и сокращения срока его ультиматума Борис Межуев посчитал успехи России на фронте. «Наступление развивается. Уже наконец взят Часов Яр, и вполне возможно, что в ближайшее время падет Красноармейск (украинское название — Покровск)», — прямо указал он.
Вместе с тем конкретные сроки ультиматума Трампа — сначала 50, а затем 10 дней — политолог считает импровизацией американского лидера. По его словам, на данный момент очевидно только, что президент США хочет любой ценой переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.
Трамп хочет любой ценой переломить эту ситуацию
В то же время США уже не могут нанести стратегическое поражение России: речь идет лишь об остановке ее успешного продвижения в Донбассе, заключил Борис Межуев.
Ультиматум Трампа России связали с американо-китайским противостоянием
Тем не менее гораздо большую роль в подходе Трампа по Украине играют его взаимоотношения с Китаем, считает Борис Межуев. В настоящее время президент США даже готов пожертвовать Индией ради каких-то уступок со стороны КНР.
Главная задача США — убедить Китай отказаться от поддержки России, чтобы Россия оказалась под двойным давлением
При этом сам конфликт на Украине США воспринимают частью более глобального противостояния с Китаем, где Россия якобы играет роль китайского сателлита, отметил эксперт. «Конечно, это восприятие не совсем верно. Разумеется, Россия — суверенная страна (...). Но именно так — сквозь призму геополитической игры — мыслят американские стратеги», — объяснил Борис Межуев.
По мнению политолога, США и Китай ведут глобальную борьбу за стратегический ресурс — искусственный интеллект. И в администрации Трампа понимают, что победитель в этом конфликте фактически определит будущее всего мира.
В США опасаются, что в случае технологического прорыва Китай сможет распространить свое влияние по всей планете. И с этим американцы категорически не согласны
Установление мира на Украине пойдет по «корейскому сценарию»
Несмотря на это, будущее мирного урегулирования на Украине Борис Межуев связал с «корейским сценарием». Под ним обычно понимают проведение демаркационной линии по линии соприкосновения и создание вокруг нее демилитаризованной зоны, а также последующее заключение соглашения о прекращении огня.
Таким образом, стороны примиряются без заключения полноценного мирного договора, однако могут считать себя победителями. «Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — заключил политолог, добавив, что Россия в какой-то момент придет к такому решению.
Там, где остановятся наши войска, — там и пройдет граница России
США могут пойти на эскалацию конфликта на Украине
Вместе с тем в ближайшее время США и их союзники могут выбрать путь эскалации украинского конфликта, сказал Межуев. По его мнению, они готовы осуществить различные провокации против России, в том числе атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область.
Возможно, готовится более серьезный удар: наступление Вооруженных сил Украины на Брянскую область, очередная атака на российскую территорию или нападение на танкеры теневого флота
Именно в этой логике нужно рассматривать, в частности, недавнюю кибератаку на «Аэрофлот». «Теперь цель Трампа — не изменить политику России, а дезорганизовать ситуацию внутри страны», — объяснил он.
В то же время введение пошлин против торговых партнеров России, о которых говорит Дональд Трампа, вряд ли изменят расклад на фронте. Российское руководство постоянно подчеркивает, что уступок под давлением Запада не будет, указал Борис Межуев.