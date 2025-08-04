«Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

Политолог Борис Межуев: Трамп поставил ультиматум по Украине из-за игры с Китаем

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине связано в первую очередь с так называемой игрой с Китаем. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

США рассчитывают как-то повлиять на китайцев, чтобы они подключились к давлению на Россию по украинскому вопросу Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Трамп сократил сроки ультиматума из-за успехов России

Еще одним фактором изменения подхода Трампа к урегулированию украинского кризиса и сокращения срока его ультиматума Борис Межуев посчитал успехи России на фронте. «Наступление развивается. Уже наконец взят Часов Яр, и вполне возможно, что в ближайшее время падет Красноармейск (украинское название — Покровск)», — прямо указал он.

Вместе с тем конкретные сроки ультиматума Трампа — сначала 50, а затем 10 дней — политолог считает импровизацией американского лидера. По его словам, на данный момент очевидно только, что президент США хочет любой ценой переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Трамп хочет любой ценой переломить эту ситуацию Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

В то же время США уже не могут нанести стратегическое поражение России: речь идет лишь об остановке ее успешного продвижения в Донбассе, заключил Борис Межуев.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Ультиматум Трампа России связали с американо-китайским противостоянием

Тем не менее гораздо большую роль в подходе Трампа по Украине играют его взаимоотношения с Китаем, считает Борис Межуев. В настоящее время президент США даже готов пожертвовать Индией ради каких-то уступок со стороны КНР.

Главная задача США — убедить Китай отказаться от поддержки России, чтобы Россия оказалась под двойным давлением Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

При этом сам конфликт на Украине США воспринимают частью более глобального противостояния с Китаем, где Россия якобы играет роль китайского сателлита, отметил эксперт. «Конечно, это восприятие не совсем верно. Разумеется, Россия — суверенная страна (...). Но именно так — сквозь призму геополитической игры — мыслят американские стратеги», — объяснил Борис Межуев.

По мнению политолога, США и Китай ведут глобальную борьбу за стратегический ресурс — искусственный интеллект. И в администрации Трампа понимают, что победитель в этом конфликте фактически определит будущее всего мира.

В США опасаются, что в случае технологического прорыва Китай сможет распространить свое влияние по всей планете. И с этим американцы категорически не согласны Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Фото: Aly Song / Reuters

Установление мира на Украине пойдет по «корейскому сценарию»

Несмотря на это, будущее мирного урегулирования на Украине Борис Межуев связал с «корейским сценарием». Под ним обычно понимают проведение демаркационной линии по линии соприкосновения и создание вокруг нее демилитаризованной зоны, а также последующее заключение соглашения о прекращении огня.

Таким образом, стороны примиряются без заключения полноценного мирного договора, однако могут считать себя победителями. «Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — заключил политолог, добавив, что Россия в какой-то момент придет к такому решению.

Там, где остановятся наши войска, — там и пройдет граница России Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

США могут пойти на эскалацию конфликта на Украине

Вместе с тем в ближайшее время США и их союзники могут выбрать путь эскалации украинского конфликта, сказал Межуев. По его мнению, они готовы осуществить различные провокации против России, в том числе атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область.

Возможно, готовится более серьезный удар: наступление Вооруженных сил Украины на Брянскую область, очередная атака на российскую территорию или нападение на танкеры теневого флота Борис Межуев доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Именно в этой логике нужно рассматривать, в частности, недавнюю кибератаку на «Аэрофлот». «Теперь цель Трампа — не изменить политику России, а дезорганизовать ситуацию внутри страны», — объяснил он.

В то же время введение пошлин против торговых партнеров России, о которых говорит Дональд Трампа, вряд ли изменят расклад на фронте. Российское руководство постоянно подчеркивает, что уступок под давлением Запада не будет, указал Борис Межуев.