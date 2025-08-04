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10:43, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Названа главная причина глобального конфликта США и Китая

Политолог Борис Межуев: США и КНР ведут борьбу за искусственный интеллект
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США и Китай ведут глобальную борьбу за стратегический ресурс — искусственный интеллект. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Это борьба за ключевой стратегический ресурс — искусственный интеллект», — отметил он.

При этом, по словам политолога, в США понимают, что победитель в этом конфликте фактически определит будущее всего мира. И сейчас в администрации Дональда Трампа опасаются, что Китай в случае технологического прорыва распространит свое влияние по всей планете.

Ранее Борис Межуев раскрыл причины изменения позиции Трампа по Украине. По его мнению, это связано с «игрой» с Китаем.

ЖЗЛ
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