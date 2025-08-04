Названа главная причина глобального конфликта США и Китая

Политолог Борис Межуев: США и КНР ведут борьбу за искусственный интеллект

США и Китай ведут глобальную борьбу за стратегический ресурс — искусственный интеллект. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Это борьба за ключевой стратегический ресурс — искусственный интеллект», — отметил он.

При этом, по словам политолога, в США понимают, что победитель в этом конфликте фактически определит будущее всего мира. И сейчас в администрации Дональда Трампа опасаются, что Китай в случае технологического прорыва распространит свое влияние по всей планете.

Ранее Борис Межуев раскрыл причины изменения позиции Трампа по Украине. По его мнению, это связано с «игрой» с Китаем.