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09:45, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Сокращение сроков ультиматума Трампа объяснили

Политолог Борис Межуев: Трамп сократил срок ультиматума из-за наступления России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума России из-за успешного наступления Вооруженных сил РФ в Донбассе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Сокращение [сроков ультиматума] связано с успехами российских военных. Наступление развивается. Уже наконец взят Часов Яр, и вполне возможно, что в ближайшее время падет Красноармейск (украинское название — Покровск)», — объяснил он.

Вместе с тем конкретные сроки ультиматума Трампа политолог считает импровизацией американского лидера. По его словам, очевидно только, что президент США хочет любой ценой переломить ситуацию на фронте. Однако на данный момент речь идет не о нанесении стратегического поражения России, а об остановке ее наступления, заключил Борис Межуев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ультиматум Дональда Трампа. По его словам, для достижения перемирия на Украине надо действовать осторожно.

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