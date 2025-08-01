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15:02, 1 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко раскритиковал ультиматум Трампа России

Лукашенко: Трамп должен действовать осторожно, если хочет перемирия на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент США Дональд Трамп должен действовать осторожно, если хочет добиться перемирия на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Страна.ua».

«Трамп, если он хочет мира, должен подключаться аккуратно, основательно. Политика так не делается», — сказал он.

Помимо этого, глава белорусского государства раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который призвал российского лидера Владимира Путина к личной встрече. По его словам, Зеленскому надо сначала подготовиться к встрече, на которую тот может позвать Дональда Трампа и президента Франции Эмануэля Макрона. Лукашенко заключил, что украинский лидер подготавливаться не хочет.

Ранее Путин высказался о специальной военной операции фразой «возвращаем свое». В ходе совместной пресс-конференции лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал тактику российских войск на Украине успешной и описал словами «отгрызут, захватят и пойдут дальше».

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