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11:41, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Раскрыт путь эскалации конфликта на Украине

Политолог Борис Межуев: Запад может готовить атаку ВСУ по Брянской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Запада могут готовить новые провокации против России, в том числе атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Возможно, готовится более серьезный удар: наступление Вооруженных сил Украины на Брянскую область, очередная атака на российскую территорию или нападение на танкеры теневого флота», — отметил он.

Кроме того, по словам политолога, именно в этой логике нужно рассматривать и недавнюю кибератаку на «Аэрофлот». При этом введение пошлин против торговых партнеров России не смогут изменить расклад на фронте: Москва подчеркивает, что уступок под давлением Запада не будет.

Борис Межуев также описал будущее мира на Украине. По его словам, он в любом случае будет основан на «корейском сценарии».

ЖЗЛ
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