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10:16, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Причины изменения позиции Трампа по Украине раскрыли

Политолог Борис Межуев: Трамп изменил позицию по Украине из-за игры с Китаем
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по Украине и выдвинул ультиматум России из-за так называемой игры с Китаем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«США рассчитывают как-то повлиять на китайцев, чтобы они подключились к давлению на Россию по украинскому вопросу», — заметил он.

При этом, по словам политолога, Соединенные Штаты должны будут чем-то поступиться — в частности, отношениями с Индией, которая оставалась для Вашингтона одним из элементов политики сдерживания Пекина. «Между двумя державами сейчас идет торг», — резюмировал эксперт.

Ранее Борис Межуев объяснил сокращение сроков ультиматума Дональда Трампа. Он связал это с успехами Вооруженных сил РФ в Донбассе.

ЖЗЛ
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