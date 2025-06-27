Путин высказался о завершении СВО

Путин: Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом

Россия хочет завершить специальную военную операцию (СВО) с нужным ей результатом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске, трансляцию которой вел Кремль в Telegram.

По его Путина, именно на это направлен оборонный бюджет, «а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО». Глава государства подчеркнул, что Россия планирует уменьшать эти расходы, в то время как Североатлантический альянс и Евросоюз собираются их увеличивать.

Ранее Путин заявил, что Россия сражается в СВО за свое будущее. Он также назвал российских бойцов спецоперации прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО продолжится до достижения всех целей. При этом он напомнил о словах главы государства, что идеально было бы сделать это политико-дипломатическими средствами.