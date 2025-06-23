Путин заявил, что Россия сражается за свое будущее

Президент России Владимир Путин раскрыл причины борьбы России, заявив, что страна сражается за свое будущее. Его слова передает ТАСС.

«Новый этап вашей службы начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее», — с этими словами глава государства обратился к выпускникам военных и силовых вузов.

Путин также назвал российских бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны, которые сегодня также сражаются за будущее страны.

«Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости — надежный непреходящий нравственный ориентир. И равняясь на него, уверен, вы впишете новые славные страницы в истории наших Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб», — заключил президент.

Ранее Путин перечислил меры безопасности России в текущих условиях геополитической напряженности. В их числе он назвал развитие Вооруженных сил как «гарантии суверенного и независимого развития страны».

