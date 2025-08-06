В Москве задержаны четыре спонсора экстремистской организации

В Москве задержали четырех мужчин — спонсоров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, четверо подозреваемых поддерживали движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России) и переводили денежные средства на счет ФБК.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). По ней им грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее, книга Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) «Патриот» попала в список экстремистских материалов.