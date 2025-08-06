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07:49, 6 августа 2025Силовые структуры

В Москве задержаны четыре спонсора экстремистской организации

В Москве поймали четверых сторонников ФБК за финансирование организации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве задержали четырех мужчин — спонсоров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, четверо подозреваемых поддерживали движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России) и переводили денежные средства на счет ФБК.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). По ней им грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее, книга Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) «Патриот» попала в список экстремистских материалов.

ЖЗЛ
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