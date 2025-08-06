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13:18, 6 августа 2025Бывший СССР

В одном городе Украины захотели сменить дату основания

Мэр Днепропетровска предложил изменить дату основания города
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) по инициативе мэра была создана рабочая группа для обсуждения изменения даты основания города. Об этом сообщает Telegram-канал местного СМИ «Типичный Днепр».

«Днепр хочет изменить дату основания. Вместо 1776 года, который появился во времена Российской империи, хотят вернуться к казацким истокам», — сказано в публикации.

Telegram-канал «Страна.ua» приводит слова заммэра города Андрея Денисенко, который назвал действующую дату основания города «пропагандистским штампом» из-за его связи с русской императрицей Екатериной II. Он подчеркнул, что на территории Днепропетровска еще с XVI века существовала казацкая агломерация.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов призвал дерусифицировать названия нескольких областей. Он заявил, что после окончания конфликта власти страны должны переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

ЖЗЛ
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