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23:27, 5 августа 2025Бывший СССР

В Раде указали на катастрофическое положение ВСУ под Красноармейском в ДНР

Депутат Рады Горбенко: Положение ВСУ под Красноармейском катастрофическое
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в катастрофическом положении под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Город оказывается в «полуокружении», наблюдаются проблемы с логистикой, заявил депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Если взять ситуацию по Покровску — это напоминает как раз ситуацию по Бахмату (Артемовску) зимой 2022 года. И Бахмут был в полуокружении более полугода. Да, действительно, ситуация катастрофическая, но я вижу, что как раз главком [ВСУ Александр Сырский] привлекает все резервы для того, чтобы не дать создать такое полуокружение», — сказал политик.

Говоря о проблемах с логистикой, Горбенко отметил, что сейчас солдатам ВСУ тяжело переходить с позиции на позицию. При этом с такой проблемой сталкиваются не только пехотинцы, но и операторы дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитные подразделения БПЛА для сдерживания российских войск.

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