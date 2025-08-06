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22:30, 5 августа 2025Россия

В России допустили удар «Орешником» по Германии

Перенджиев: Россия может ударить «Орешником» по ФРГ в случае применения Taurus
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В случае, если со стороны Германии появится угроза применения ракет Taurus по территории России, Москва может ответить ударом «Орешника». Таким мнением поделился политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт указал, что Россия подает Западу четкие сигналы, одним из которых стала отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. «Мы показываем готовность. Мы проявляем решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют против нас непосредственную ракетную агрессию. В основном это Германия, которая стоит на повестке дня», — заявил Перенджиев.

Он подчеркнул, что также это может коснуться Британии или Франции, если они попытаются атаковать территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска.

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