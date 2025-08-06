В России одной категории водителей запретят выезжать на дороги общего пользования

«Ъ»: В России питбайкам захотели запретить выезжать на дороги общего пользования

В России водителям питбайков захотели запретить выезжать на дороги общего пользования. Власти уже подготовили соответствующие изменения в правила дорожного движения, пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложенным изменениям, штраф за такое нарушение будет составлять до 30 тысяч рублей, его пропишут в Кодексе об административных нарушениях. Проект поправок уже готовит Минюст.

«Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Они не подлежат постановке на государственный учет и, следовательно, к участию в дорожном движении не допускаются», — пояснили в МВД.

Питбайки — транспортные средства, которые предназначены исключительно для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они де-юре не являются транспортными средствами, так как не регистрируются в ГИБДД и не имеют документов. У таких средств передвижения иногда нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида.

Ранее сообщалось, что в России захотели разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе. Выделенные полосы, как следует из обращения на имя вице-премьера России Виталия Савельева, в отличие от обычных, нередко пустуют, при этом их ширина достигает четырех метров, что «потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств».