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11:09, 6 августа 2025Россия

В России одной категории водителей запретят выезжать на дороги общего пользования

«Ъ»: В России питбайкам захотели запретить выезжать на дороги общего пользования
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pedro Monteiro / Shutterstock / Fotodom  

В России водителям питбайков захотели запретить выезжать на дороги общего пользования. Власти уже подготовили соответствующие изменения в правила дорожного движения, пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложенным изменениям, штраф за такое нарушение будет составлять до 30 тысяч рублей, его пропишут в Кодексе об административных нарушениях. Проект поправок уже готовит Минюст.

«Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Они не подлежат постановке на государственный учет и, следовательно, к участию в дорожном движении не допускаются», — пояснили в МВД.

Питбайки — транспортные средства, которые предназначены исключительно для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они де-юре не являются транспортными средствами, так как не регистрируются в ГИБДД и не имеют документов. У таких средств передвижения иногда нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида.

Ранее сообщалось, что в России захотели разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе. Выделенные полосы, как следует из обращения на имя вице-премьера России Виталия Савельева, в отличие от обычных, нередко пустуют, при этом их ширина достигает четырех метров, что «потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств».

ЖЗЛ
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