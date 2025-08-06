В России подростка затравили из-за логотипа санатория с сине-желтыми полосами на футболке

На Урале подростка затравили из-за футболки с сине-желтыми полосами

В городе Нижние Серги на Урале 15-летнюю школьницу затравили из-за логотипа санатория с сине-желтыми полосами на футболке. Об этом пишет E1.RU.

Как отмечает издание, девочка состоит в отряде мэрии и надела фирменную футболку с логотипом анапского санатория «Вита» для работы по покраске забора возле здания администрации города. Со слов матери подростка, рисунок на одежде напомнил кому-то из местных жителей украинский флаг, из-за чего якобы была написана жалоба в прокуратуру.

«Подошел человек, показал удостоверение. Дальше задал ряд вопросов — что это такое, что мы тут делаем, кто дочери выдал эту футболку. После этого, спросив фамилию, имя, отчество и адрес, удалился. И дальше пошло гонение моего ребенка», — заявила собеседница портала.

Женщина рассказала, что по этому факту прокуратура якобы начала проверку, и их с дочерью вызывали на профилактическую беседу.

«Заявили, что никто не фотографировал дочь, хотя фотография есть в ПДН (отделе по делам несовершеннолетних — «прим. Ленты.ру»). Якобы прокурор сам увидел ее из окна. В тот день рядом с ней стояла руководитель их отряда, почему к ней не подошли? Все это происходило очень некорректно», — возмутилась россиянка.

При этом в прокуратуре заявили, что никаких проверок и опросов из-за цвета детской футболки не проводилось.

Ранее москвичку оштрафовали за вышитый ребенком сине-желтый цветок на лямке рюкзака. Женщина вину не признала.