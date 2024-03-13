Москвичку наказали за вышитый ребенком сине-желтый цветок на лямке рюкзака

В Москве суд оштрафовал женщину за вышивку с сине-желтым цветком на рюкзаке

В Москве местную жительницу наказали за вышивку с сине-желтым цветком на рюкзаке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Симоновский суд столицы.

Согласно определению суда, женщина демонстрировала пассажирам метро в вагоне поезда на станции «Шаболовская» «прикрепленный на лямке сумки цветок под названием "Незабудка", имеющий цветовую гамму флага Украины» и таким образом выражала негативное отношение к специальной военной операции. В результате на нее составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Как пишет агентство, москвичка не признала свою вину и рассказала, что цветок сделал ее ребенок, и она не считает украшение средством агитации. Однако женщине назначили наказание в виде штрафа, при этом его точную сумму в суде назвать не смогли. Согласно административной статье о дискредитации Российской армии, с нее могут взыскать до 50 тысяч рублей.

Ранее студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из Донецкой народной республики сдал в полицию сотрудницу Института прикладной астрономии, на рюкзаке которой заметил шеврон в виде сине-желтого флага. По словам россиянина, в ходе беседы на станции метро «Достоевская» женщина заявила, что одобряет действия украинской армии.