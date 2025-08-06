В российском городе начались поиски военного за расправу над женой

В Челябинске правоохранители ищут подозреваемого в убийстве жены военного

В Челябинске правоохранители начали искать военного, который подозревается в расправе над женой. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчине 37 лет. Ранее он был судим за вандализм. Уголовное дело о расправе над его женой возбудили 5 августа.

По данным канала, сотрудники полиции массово проверяют все машины в микрорайоне, где жил мужчина. На выезде из города выставлены посты. Власти поселка Чурилово призвали население не подходить к мужчине самостоятельно, а сразу сообщать о нем в полицию.

Ранее отсидевший за расправу над женой житель Саратова снова был осужден за 64 удара ножом новой возлюбленной.