В российском городе слесарь оказался распространителем запрещенного контента с детьми

В Петербурге полиция задержала слесаря за распространение порно с детьми

В Санкт-Петербурге полиция задержала 48-летнего местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Мужчина работает слесарем-сборщиком одного из городских производственных предприятий. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

Правоохранители выяснили, что в начале июля задержанный через соцсеть купил детскую порнографию. После этого он стал рассылать ее через личные сообщения другим пользователям.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил за развращение детей в гараже к 17 с половиной годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину. До приговора он женился на 16-летней девушке.

