Женившемуся на 16-летней девушке россиянину вынесли приговор за развращение детей в гараже

В Петербурге суд приговорил к 17,5 года мужчину за развращение детей в гараже

В Санкт-Петербурге суд приговорил за развращение детей в гараже к 17 с половиной годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по трем статьям, среди которых 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Ранее мужчина был фигурантом уголовных дел о половом сношении с 16-летней девушкой, но они были прекращены, поскольку мужчина и потерпевшая поженились в момент судебного разбирательства.

По версии следствия, в октябре 2023 года осужденный был в гараже вместе с детьми. Сначала он стал развращать несовершеннолетних, не применяя к ним насилия, потом демонстрировал порнографические фотографии, а также склонял к половому акту. Таким образом он нарушил их нормальное психосексуальное развитие и половую неприкосновенность.

Ранее в Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек.