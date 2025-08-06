В российском регионе беспилотник со взрывчаткой упал на дорогу

Ростовский губернатор Слюсарь: Беспилотник ВСУ со взрывчаткой упал на дорогу

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на дорогу в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По уточненной информации, в Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено», — сообщил губернатор.

Он добавил, что саперная группа, которая обезвредит дрон, уже выехала на место происшествия. По дороге, куда упал БПЛА, временно не ходит общественный транспорт, движение по этому участку возобновиться после ликвидации опасности. Кроме того, в Ростовской области несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме. Никто не пострадал.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа.

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