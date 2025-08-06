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07:01, 6 августа 2025Россия

В российском регионе беспилотник со взрывчаткой упал на дорогу

Ростовский губернатор Слюсарь: Беспилотник ВСУ со взрывчаткой упал на дорогу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на дорогу в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По уточненной информации, в Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено», — сообщил губернатор.

Он добавил, что саперная группа, которая обезвредит дрон, уже выехала на место происшествия. По дороге, куда упал БПЛА, временно не ходит общественный транспорт, движение по этому участку возобновиться после ликвидации опасности. Кроме того, в Ростовской области несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме. Никто не пострадал.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа.
В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередач без света осталось почти 200 человек в 87 домах, в станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи.

ЖЗЛ
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