Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:11, 6 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе пара жестоко расправилась со знакомым

В Ленобласти полиция задержала пару за убийство знакомого
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области полиция задержала сожителей за расправу над 34-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Санкт-Петербургу.

Речь идет о 39-летней ранее неоднократно судимой женщине и 37-летнем мужчине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемых поймали прямо на месте преступления. Вечером 5 августа в полицию сообщили о расправе над мужчиной в квартире поселка Суходолье — ему перерезали шею. Когда полиция приехала по вызову, рядом с пострадавшим находились задержанные.

Ранее в Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который расчленил знакомого и сбросил его в водоем около реки Ангара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Россиянка отдохнула на Алтае по маршруту нейросети и поделилась впечатлениями

    Российский Су-57 сделали кошмаром ВСУ

    Названы маскирующиеся под переутомление смертельно опасные заболевания

    Звезде «Битвы экстрасенсов» удалили легкое

    Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе

    Ядовитая адлерская чача погубила уже восемь человек. Для смертельного отравления хватит и одной рюмки

    Между российским курортом и Абхазией запустили первый водный рейс

    Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России

    Трамп воплотил в жизнь угрозу в отношении Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости