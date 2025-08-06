В российском регионе пара жестоко расправилась со знакомым

В Ленобласти полиция задержала пару за убийство знакомого

В Ленинградской области полиция задержала сожителей за расправу над 34-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Санкт-Петербургу.

Речь идет о 39-летней ранее неоднократно судимой женщине и 37-летнем мужчине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемых поймали прямо на месте преступления. Вечером 5 августа в полицию сообщили о расправе над мужчиной в квартире поселка Суходолье — ему перерезали шею. Когда полиция приехала по вызову, рядом с пострадавшим находились задержанные.

Ранее в Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который расчленил знакомого и сбросил его в водоем около реки Ангара.