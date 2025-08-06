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12:29, 6 августа 2025Силовые структуры

Расчлененное тело нашли в российской реке

В Иркутской области правоохранители задержали мужчину, расчленившего знакомого
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Следком38»

В Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который расчленил знакомого и сбросил его в водоем около реки Ангара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 3 августа задержанный выпивал в одном из гаражей Ангарска вместе со знакомым. В какой-то момент между ними начался конфликт, во время которого фигурант взял кувалду и ударил ей оппонента несколько раз. Пострадавший не выжил.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил знакомого, положил его в багажник машины и поехал на берег реки Ангара, где столкнул транспортное средство в водоем.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее в Подмосковье пенсионер расчленил 67-летнюю знакомую на 20 частей и захоронил останки в мусорных контейнерах в разных местах.

ЖЗЛ
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