Российский пенсионер расчленил знакомую на 20 частей

В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую и захоронил останки в мусорных баках

В Подмосковье пенсионер расчленил 67-летнюю знакомую на 20 частей и захоронил останки в мусорных контейнерах в разных местах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трагедия произошла в Электростали. Потерпевшая приехала в гости к приятелю в конце мая. Они поссорились. Тогда мужчина ударил подругу в затылок, она упала на пол. Он понял, что гостья не дышит, и решил расчленить ее. 20 частей пенсионер распределил по пакетам и контейнерам, спрятав в мусорные баки в разных дворах города.

Вскоре потерпевшую объявили в розыск. Ее искали полицейские и волонтеры. 9 июня были найдены части ее тела в СНТ «Машиностроитель». Пенсионера уже задержали, он признал вину.

Ранее стало известно, что в Истре задержаны трое участников заказного преступления, жертвой которого стал местный предприниматель, пропавший без вести год назад.