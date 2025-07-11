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09:46, 11 июля 2025Силовые структуры

Российский пенсионер расчленил знакомую на 20 частей

В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую и захоронил останки в мусорных баках
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье пенсионер расчленил 67-летнюю знакомую на 20 частей и захоронил останки в мусорных контейнерах в разных местах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трагедия произошла в Электростали. Потерпевшая приехала в гости к приятелю в конце мая. Они поссорились. Тогда мужчина ударил подругу в затылок, она упала на пол. Он понял, что гостья не дышит, и решил расчленить ее. 20 частей пенсионер распределил по пакетам и контейнерам, спрятав в мусорные баки в разных дворах города.

Вскоре потерпевшую объявили в розыск. Ее искали полицейские и волонтеры. 9 июня были найдены части ее тела в СНТ «Машиностроитель». Пенсионера уже задержали, он признал вину.

Ранее стало известно, что в Истре задержаны трое участников заказного преступления, жертвой которого стал местный предприниматель, пропавший без вести год назад.

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