В США обратили внимание на одну деталь на встрече Путина и Уиткоффа

CNN: Уиткофф пришел на встречу с Путиным в сопровождении личного переводчика

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф пришел на встречу с главой России Владимиром Путиным в сопровождении американского переводчика. На эту деталь обратил внимание CNN.

«Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что ранее Уиткофф полагался на перевод с российской стороны.

Как указывает CNN, впервые дипломат привел личного переводчика на прошлой встрече, тогда как при более ранних контактах с представителями РФ его сопровождали российские специалисты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал итоги миссии Уиткоффа в Москве. По его словам, спецпосланник провел продуктивную встречу с Владимиром Путиным.