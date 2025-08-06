В ВСУ женщин-военных вызвали из отпуска и перебросили в Харьковскую область

ТАСС: Женщин-военных ВСУ вызвали из отпуска и перебросили в Старицы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало из отпуска военных, среди которых женщины, и перебросило их в Старицы Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«По сообщениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих-женщин», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что бригада ранее понесла большие потери под соседними и была выведена с фронта на восстановление.

Ранее стала известна возможная цель российской ночной атаки по Одесской области с 5 на 6 августа. По сообщениям прессы, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.