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03:24, 6 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта возможная цель российских ударов по Одесской области

SHOT: В Одесской области взрывы, одной из целей могла стать станция «Орловка»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

В Одесской области прогремели взрывы, в результате российских ударов поражены объекты в районе сел Орловка и Новосельское в Измаильском районе, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции, говорится в публикации.

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в 0:08 по московскому времени сообщал об угрозе ударных беспилотников. Через час тревогу отменили.

До этого крупный пожар в Одесской области после атаки беспилотников сняли с территории Румынии через границу. По данным «Одесса Info», произошло несколько взрывов.

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