Румыны через границу сняли крупный пожар после атаки беспилотников в Одесской области

Крупный пожар после атаки БПЛА в Одесской области сняли из Румынии

Крупный пожар в Одесской области после атаки беспилотников сняли с территории Румынии через границу, передает Telegram-канал «Одесса Info».

Отмечается, что возгорание произошло в районе Орловки. «Румыны уже во всю снимают со стороны Исаакчи. Горит возле села Новосельское примерно», — говорится в публикации.

Канал уточнил, что произошло несколько взрывов, мониторинговые паблики зафиксировали пролет как минимум 26 беспилотников в направлении Измаильского района. Telegram-канал «Военный Осведомитель» предположил, что целью удара стала газокомпрессорная станция «Орловка».

Ранее в интернете появились кадры роя из семи ударных беспилотников «Герань», пролетающих над территорией Украины. В ролике запечатлены семь низколетящих воздушных аппаратов, а также слышен характерный гул моторов.

