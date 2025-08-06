Вдова бойца СВО осталась без выплат по одной причине

В Самарской области вдова бойца СВО осталась без выплат из-за ошибок в бумагах

В Самарской области вдова бойца СВО осталась без выплат из-за ошибок в бумагах. Об этом сообщает портал CityTraffic.

Россиянке отказали в предоставлении положенных ей выплат из-за ошибок в документах. В частности, в справке о смерти военнослужащего были неверно указаны персональные данные его родителей.

В дело пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры. Факт родства был установлен в судебном порядке в ходе рассмотрения иска, поданного надзорным ведомством. Требования были удовлетворены.

Ранее в Разянской области суд лишил выплат вдову другого бойца СВО, который не успел развестись. Женщина передумала разводиться после того, как узнала о смерти мужа. Вероятно, она преследовала цель получить деньги за мужа. Женщина была признана недостойным наследником.