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17:52, 6 августа 2025Бывший СССР

Военкор описал ситуацию для ВСУ в ДНР словами «вот-вот захлопнется крышка котелка»

Поддубный: В районе Клебан-Быка для ВСУ вот-вот захлопнется крышка котелка
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время может захлопнуться «крышка котла» в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«На константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, где вот-вот захлопнется крышка котелка для очередной украинской группировки, командование противника привычно не видит ничего критического. Оборона ВСУ в районах Катериновки, Щербиновки и Клебан-Быка оказалась практически в полукольце, но и это для украинских генералов не повод давать приказ на отступление», — написал военкор.

По словам Поддубного, оценить приблизительную численность украинских военнослужащих, попавших в «котел», сложно. Однако, уточнил военный корреспондент, дороги, по которым Киев мог бы эвакуировать бойцов ВСУ, в настоящее время находятся под контролем армии РФ.

Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск в Харьковской области. Сообщалось, что российские подразделения сражаются на юге населенного пункта.

ЖЗЛ
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