Поддубный: В районе Клебан-Быка для ВСУ вот-вот захлопнется крышка котелка

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время может захлопнуться «крышка котла» в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«На константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, где вот-вот захлопнется крышка котелка для очередной украинской группировки, командование противника привычно не видит ничего критического. Оборона ВСУ в районах Катериновки, Щербиновки и Клебан-Быка оказалась практически в полукольце, но и это для украинских генералов не повод давать приказ на отступление», — написал военкор.

По словам Поддубного, оценить приблизительную численность украинских военнослужащих, попавших в «котел», сложно. Однако, уточнил военный корреспондент, дороги, по которым Киев мог бы эвакуировать бойцов ВСУ, в настоящее время находятся под контролем армии РФ.

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