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03:39, 6 августа 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об изменениях в составе сил ВСУ на передовой

Военкор Пегов: На фронте отмечается снижение качества личного состава ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военкор Семен Пегов в эфире «Первого канала» рассказал телеведущему Дмитрию Саймсу об изменениях в составе сил ВСУ на передовой. По его словам, на ряде направлений отмечается резкое снижение качества личного состава.

Если раньше там находились подготовленные подразделения, то сейчас их заменили в основном бойцы территориальной обороны, мобилизованные принудительно и не имеющие высокой мотивации. Это облегчает продвижение российских войск, подчеркнул журналист.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что июль был «очень напряженным месяцем». По его словам, российская армия пытается наступать «практически по всей линии боевого столкновения». Самая сложная ситуация для ВСУ обстоит на покровском, добропольском и новопавловском направлениях, рассказал он.

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