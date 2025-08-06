ТАСС: Военнослужащий ГУР Украины Кандыба сгорел заживо в Сумской области

Военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Тимур» Даниил Кандыба ликвидирован бойцами группировки войск «Север» в Сумской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что Кандыба сгорел заживо во время выполнения боевой задачи.

«По всей видимости, наши операторы FPV-дронов удачно сожгли бронемашину противника», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказались идти на штурм в Сумской области в районе Юнаковки. В российских силовых структурах сообщили, что это связано с низким морально-психологическим состоянием бойцов и неадекватным командованием подразделений.