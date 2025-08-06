В Курской области ВСУ пытались атаковать позиции России артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) артиллерией пытались атаковать российские позиции в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском участках фронта противник предпринял попытку атаковать позиции Северян при помощи самоходной артиллерии. Выдвижение САУ (самоходной артиллерийской установки) вскрыто разведкой, в результате огневого поражения установка уничтожена», — сообщили там.

По данным военных, специалисты продолжают разминировать освобожденные территории Курской области. В Суджанском районе, как сообщается, уже обезврежено почти пять тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что десятки тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией в Черниговской области — они готовят новую попытку прорыва государственной границы в направлении Брянской области. У границы, предварительно, сконцентрированы около 50 тысяч украинских военнослужащих, половина из которых — наемники из Турции, Польши и Грузии.