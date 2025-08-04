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15:10, 4 августа 2025Россия

Стало известно о десятках тысяч бойцов ВСУ у границы с Россией и подготовке прорыва

Mash: Около 50 тысяч бойцов ВСУ сконцентрированы у границы с Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Mash

Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) скопились у границы с Россией в Черниговской области. Они готовят новую попытку прорыва государственной границы в направлении Брянской области, пишет Mash в Telegram-канале.

По его информации, у границы в Черниговской области Украины сконцентрированы около 50 тысяч украинских военнослужащих, половина из которых — наемники из Турции, Польши и Грузии. Украинская армия уже подорвала мост в районе деревни Рудня-Цата Брянской области.

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За неделю, согласно последним данным, российские десантники и пограничники отбили около десяти атак малых групп ВСУ и ликвидировали 3-4 украинских диверсионно-разведывательных групп в Климовском районе Брянской области. На этом фоне армия России укрепила группировку на границе и усилила авиацию в 150 километрах от границы.

Противник, как уточняется, начал копить резервы у Брянской области после полного освобождения Курской области от ВСУ. Первые полевые штабы возводились в мае — сейчас они действуют в Городне, Корюковке и в Новгороде-Северском Черниговской области.

Ранее в России уже предупреждали о том, что нужно быть готовыми к попытке прорыва границы. Автор канала «Старше Эдды» допустил, что прорыв ожидается в том числе в направлении границы Брянской области.

ЖЗЛ
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