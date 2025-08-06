Microsoft рассказала о будущем Windows

В Microsoft допустили, что в 2030-м Windows будет работать без мыши и клавиатуры

В корпорация Microsoft рассказали, какой видят операционную систему (ОС) Windows через пять лет. На это обратило внимание издание Windows Central.

На YouTube-канале компании появилось видео, в котором вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон раскрыл планы на Windows. Уэстон заявил, что в обозримом будущем — возможно, это произойдет уже к 2030 году — ОС будет работать без мыши и клавиатуры. «Привычка взаимодействовать с ними, может быть, покажется нам такой же странной, как использование MS-DOS в 2025 году», — заметил Уэстон.

Также представитель IT-гиганта считает, что Windows будет еще плотнее работать с искусственным интеллектом (ИИ). По прогнозу Уэстона, пользователи смогут создавать агентов ИИ, которые будут выполнять различные рутинные задачи. При этом человеку не придется иметь специальных знаний, чтобы давать команды — он будет общаться с агентом, как с живым собеседником.

«Я искренне верю, что будущая версия Windows и другие операционные системы Microsoft будут взаимодействовать мультимодальным образом», — подчеркнули вице-президент компании. По его мнению, компьютер с ОС будет слышать и видеть пользователя, и более точно выполнять его поручения.

В конце июля выяснилось, что разработчики приложений начали мешать работе функции Recall в Windows 11, которая записывает снимки экрана. Против новой опции выступили создатели сервисов Signal, Brave и AdGuard.