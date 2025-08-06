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17:36, 6 августа 2025Ценности

Zara удалила рекламные фото с сайта из-за жалоб на внешность моделей

Бренд Zara удалил рекламные фото с сайта из-за жалоб на худобу моделей
Мария Винар

Фото: Zara

Испанский бренд Zara удалил рекламные фото летней коллекции одежды с сайта из-за жалоб на внешность моделей. Об этом сообщает BBC.

Управление рекламных стандартов ASA в Великобритании обратило внимание на снимок манекенщицы в белом коротком платье с пышными оборками. По мнению организации, девушка выглядела изможденной из-за визуально тонких ног и рук. Кроме того, критике подвергся другой кадр, где модель позировала в расстегнутой рубашке. В ASA объяснили, что такая реклама искажает представление о здоровом женском теле и пропагандирует худобу из-за выпирающих ключиц.

Ритейлер, в свою очередь, согласился с данными претензиями и удалил фото с сайта. Позже представители Zara выпустили заявление, в котором они сообщили, что модели имеют медицинские справки, подтверждающие отсутствие проблем со здоровьем.

В феврале власти Великобритании запретили рекламу легинсов модного бренда Next из-за внешнего вида модели.

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