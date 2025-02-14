Власти запретили рекламу легинсов одного бренда из-за чрезмерной худобы модели

В Великобритании запретили рекламу легинсов Next из-за чрезмерной худобы модели

Власти Великобритании запретили рекламу легинсов одного популярного бренда из-за внешнего вида модели. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Управление по рекламным стандартам (ASA) сочло недопустимой рекламу марки Next из-за позы манекенщицы, ракурса кадра и самой одежды на девушке. По мнению организации, руководство Next поступило безответственно, намеренно подчеркнув чрезмерную худобу участницы съемки. Особое внимание представители ASA обратили на ноги модели.

Компания Next не согласилась с официальным запретом, утверждая при этом, что манекенщица на самом деле имеет здоровую внешний вид и подтянутое тело. Кроме того, представители ретейлера отметили, что ее поза была выбрана специально, для того чтобы «продемонстрировать посадку легинсов как на прямых, так и на согнутых ногах».

Вопреки несогласию бренда ASA оставило наложенный запрет в силе и попросило компанию впредь воздержаться от сотрудничества со «слишком худыми моделями».

В январе 2024 года рекламу американского бренда Calvin Klein с британской певицей FKA Twigs запретили из-за жалоб.