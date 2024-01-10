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13:47, 10 января 2024Ценности

Рекламу Calvin Klein с полуголой певицей запретили из-за объективации женщин

FKA twigs

FKA twigs. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Рекламу американского бренда Calvin Klein с британской певицей FKA Twigs запретили из-за жалоб. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о выпущенном в апреле 2023 года плакате с надписью «Calvins или ничего», на котором исполнительница позировала в джинсовой рубашке на голое тело. При этом одежда обнажала часть груди, ягодицы и бедро звезды.

Отмечается, что управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило две жалобы на то, что данный снимок был «чрезмерно сексуализированным», оскорбительным и безответственным, поскольку объективировал женщин и демонстрировался ненадлежащим образом.

«Мы посчитали, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде. (...) Поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и могла нанести серьезное оскорбление», — объяснили свое решение в ASA.

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В свою очередь, представители Calvin Klein заявили, что указанная реклама похожа на ту, которую компания выпускала в Великобритании на протяжении многих лет. Кроме того, руководители марки отметили, что FKA Twigs, которую они описали как «уверенную в себе эмансипированную женщину», одобрила упомянутый кадр перед его публикацией.

В мае 2022 года рекламу спортивных топов Adidas с фото женщин с обнаженной грудью также запретили из-за жалоб. Изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда.

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      Алина Гостева
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