В сети объявили бойкот Calvin Klein из-за рекламы белья с беременным мужчиной

Пользователи Twitter призвали бойкотировать Calvin Klein за рекламу с беременным мужчиной

В сети объявили бойкот американскому бренду Calvin Klein из-за рекламы нижнего белья с беременным мужчиной. Соответствующий призыв опубликовали в Twitter под хештегом #boycottcalvinklein.

В Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного дома появились снимки, на которых запечатлен бразильский трансгендерный актер Роберто Бете, ожидающий рождения ребенка. «Мы можем размножаться биологически или заводить детей по велению сердца. Все, что нам нужно, — любить и быть любимыми», — гласила подпись на одном из фото.

При этом бренд, запустивший данную рекламную кампанию ко Дню матери, отмечал, что его задача состоит в том, чтобы отобразить реалии «новых» семей, появляющихся по всему миру. Пользователи соцсетей негативно восприняли идею и раскритиковали марку.

«Бойкотируем Calvin Klein немедленно... У меня нет ни одной вещи этого бренда, а если бы были, то сразу бы бросила их в огонь», «Если это правда, я сожгу дотла все свои сумки и джинсы от Calvin Klein», «Какая грязь! Я больше не буду покупать их одежду», «Для меня и моей семьи больше нет Calvin Klein», «Что? Это отвратительно во всех отношениях. Этот "мужчина" — женщина с вагиной, идентифицирующая себя как мужчина. У меня даже в голове не укладывается», — возмутились юзеры.

Ранее в мае сообщалось, что рекламу спортивных топов Adidas с фотографиями женщин с обнаженной грудью запретили из-за жалоб. Изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда. Впоследствии Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило 24 жалобы о том, что использование наготы в данном случае было неоправданным и объективировало женщин.