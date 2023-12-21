Zara обвинили в насмешке над геноцидом, а Balenciaga — в педофилии. Как покупатели бунтуют против мировых брендов?

В декабре испанский бренд Zara представил рекламу новой коллекции одежды и тут же подвергся массовой критике в соцсетях. Покупатели разглядели в фотосессии попытку марки обогатиться на геноциде в Палестине из-за скрытых отсылок к текущему палестино-израильскому конфликту. С таким же шквалом недовольств столкнулся и модный дом Balenciaga, в кампейне которого увидели призывы к педофилии, а марку Victoria's Secret и вовсе обвинили в пропаганде нездорового образа жизни из-за участия в съемке плюс-сайз-моделей. Почему компании, которые тратят миллионы долларов на рекламу, все еще «отменяются» покупателями — разбиралась «Лента.ру».

Zara обвинили в насмешке над геноцидом в Палестине из-за изображения карты страны на заднем плане

Мусульмане объявили бойкот популярному во всем мире бренду Zara — они обнаружили на снимках детали, отсылающие к палестино-израильскому конфликту. Соцсеть X (бывший Twitter) заполонили скриншоты рекламы, на которых манекенщица позирует среди скульптур, завернутых в напоминающую исламские погребальные одежды ткань. К тому же на заднем плане пользователи заметили изображение перевернутой карты Палестины.

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«Наши страдания не могут быть вашей эстетикой. Наши умирающие дети не должны быть источником вдохновения. Имейте совесть и будьте более человечными!» — возмутилась юзер @writernextdoor_, чье мнение поддержали и другие потенциальные покупатели.

Реклама Zara с отсылками к Палестине Фото: Zara

Руководство испанского масс-маркета вскоре извинилось перед недовольной аудиторией, а сама реклама пропала из всех официальных соцсетей ретейлера. «К сожалению, некоторые покупатели почувствовали себя оскорбленными, увидев в изображениях нечто далекое от задуманного. Zara сожалеет об этом недоразумении», — говорится в обращении.

Zara не в первый раз сталкивается с массовым недовольством клиентов. Год назад марка разгневала иностранцев рекламой с отсылкой к России. Тогда модели позировали перед фотографами в меховых наушниках и свитерах на фоне деревьев и снежных сугробов. «Какой позор! Надо объявить бойкот Zara», — писали многочисленные комментаторы.

Louis Vuitton обругали в сети из-за подозрения в поддержке российской спецоперации на Украине

Французский дом моды Louis Vuitton столкнулся с аналогичными обвинениями, анонсировав в марте предстоящее дефиле. В видео был запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатали латинскую букву V — культовый инициал бренда.

Реклама Louis Vuitton с актрисой Алисией Викандер Фото: Louis Vuitton

Известно, что данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак солидарности с российскими бойцами на Украине. По этой причине марку и заподозрили в скрытой поддержке российской спецоперации на Украине.

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В отличие от Zara, руководство Louis Vuitton отказались приносить какие-либо извинения, опубликовав при этом в ответ на критику изображение флага Франции с подписью «Учите географию» на украинском языке. Однако позже публикация была удалена из официального аккаунта ретейлера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии из-за рекламы с детьми и БДСМ-атрибутикой

Мировые бренды сталкиваются с культурой отмены не только по политическим причинам. Так некогда любимый звездами A-листа дом моды Balenciaga едва не «пошел ко дну» из-за обвинений в пропаганде педофилии. На снимках, посвященных подарочной коллекции Gift Shop, позировали дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Игрушки же нарядили в кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами, металлические цепи и другую БДСМ-атрибутику.

Скандальная реклама Balenciaga Фото: Balenciaga

Самые внимательные пользователи пошли дальше: увеличив фото другого рекламного поста (кампания Garde-Robe), они заметили еще одну странную деталь. В офисном интерьере под сумкой ретейлера якобы лежали судебные документы о «виртуальной детской порнографии», а также материалы дела о пропавших детях Вашингтона.

Реакция на детские снимки была молниеносной — в течение нескольких часов хештег #cancelBalenciaga стал трендом в TikTok и Twitter. Вчерашние фанаты начали обвинять креативного директора Демну Гвасалию в потворстве педофилии: рядом с ребенком, держащим мишку в бондаже и с замком на шее, в сторис Balenciaga они обнаружили мужчину с ключом на пальце

На волне растущего гнева поклонников бренд опубликовал два заявления, где извинился за спорный кампейн. «Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме. Мы выступаем за их безопасность и благополучие», — заверила компания, которой понадобился целый год, чтобы отправиться от последствий громкого скандала.

Gucci также обвинили в потворстве педофилии из-за детского матраса в рекламе с певцом Гарри Стайлсом

Итальянский дом Gucci повторил судьбу французского конкурента: на страницах Gucci появилась реклама коллекции HAHAHA, выпущенной в коллаборации с британским исполнителем Гарри Стайлсом. Музыканта сфотографировали в футболке из его линейки с изображением мишки Тедди напротив матраса для маленьких детей.

Гарри Стайлс в рекламе коллекции HAHAHA Фото: Gucci

Покупатели заметили сходства между данной съемкой и снимками из печально известного промо Balenciaga, на которых дети дошкольного возраста позировали с похожими мишками, одетыми в БДСМ-атрибутику. Представители Gucci в ответ на критику назвали детскую мебель и принты частью перфоманса, а сам Стайлс никак не отреагировал на шквал негатива, поэтому возмущения юзеров вскоре затихли.

Victoria's Secret раскритиковали за фото плюс-сайз-моделей в нижнем белье

Некогда один из самых успешных брендов Victoria's Secret тоже угодил в очередной скандал. На этот раз руководство марки обвинили в пропаганде нездорового образа жизни из-за фотографий полных манекенщиц в нижнем белье.

Скандальная реклама Victoria's Secret с плюс-сайз-моделями Фото: @victoriassecret

В рекламе ретейлера, который в эпоху бодипозитива стал придерживаться принципа инклюзивности, снялись несколько плюс-сайз-моделей. Девушек с минимальным макияжем на лице запечатлели в кружевном белье из новой линейки бренда. Однако, вопреки мировому тренду на натуральность, реклама все равно разочаровала часть аудитории.

«Пожалуйста, эти люди занимаются всем, кроме спорта», «Это пропаганда вредных пищевых привычек!», «Очень плохая реклама нижнего белья», — отмечали многочисленные комментаторы под фотографиями кампейна. В то же время представители Victoria's Secret на этот раз решили отмолчаться и оставили негативные высказывания без внимания.