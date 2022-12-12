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16:14, 12 декабря 2022Ценности

Zara разгневала иностранцев рекламой с отсылкой к России

Реклама новогодней коллекции одежды Zara разгневала иностранцев из-за отсылки к России

Фото: @zara

Реклама новой коллекции одежды испанского бренда Zara разгневала иностранцев. Соотвествующие снимки и комментарии появились в официальном Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото манекенщицы позируют в свитерах на фоне деревьев и снежных сугробов. Образы моделей дополнили меховые наушники, горнолыжные очки и шапки. В описании к публикациям бренд отметил, что данные вещи созданы в рамках новогодней коллекции.

В свою очередь пользователи сети увидели в рекламной кампании отсылки к России. «Какой позор!», «Никогда больше ничего не буду у вас покупать!», «Ребята, успокойтесь, это просто снег!», «Никогда не покупала вашу одежду, а теперь точно не буду», «Надо объявить бойкот Zara!» — возмущались они.

В ноябре реклама новой коллекции одежды и аксессуаров Cruise 2023 ушедшего из России французского модного дома Dior в «русском стиле» удивила пользователей сети. На размещенных фото и видео манекенщицы позировали в белых костюмах и длинных кружевных платьях на фоне заснеженных берез.

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Карина Черных
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