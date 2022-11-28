В сети удивились рекламе в «русском стиле» ушедшего из России Dior

В сети удивились рекламе Dior в «русском стиле» с моделями на фоне заснеженных берез

Реклама новой коллекции одежды и аксессуаров Cruise 2023 ушедшего из России французского модного дома Dior в «русском стиле» удивила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото и видео манекенщицы позировали в белых костюмах и длинных кружевных платьях на фоне заснеженных берез. Образы моделей дополняли жемчужные серьги и ожерелья, кольца, черные сапоги, а также макияж в черно-синей гамме. Волосы их были аккуратно убраны назад и закреплены бантами. Кроме того, в кадре присутствовали обувь и сумки с узорами. Как отмечается на официальном сайте бренда, при создании последних дизайнер вдохновлялся испанскими мотивами.

В свою очередь юзеры увидели в рекламе отсылки к русской культуре. «Россия, ого?», «О, это же Россия, березы», «Русский стиль», «Фильм "Морозко"», «Русские мотивы. Как красиво. Эполеты, снег, березы», «Dior раскритикуют за русский стиль», «Ого, на фоне берез в стиле "а ля русс"», «Обалдеть, без русских никуда», — заявили они.

Ранее в ноябре рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети.