Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:04, 28 ноября 2022Ценности

В сети удивились рекламе в «русском стиле» ушедшего из России Dior

В сети удивились рекламе Dior в «русском стиле» с моделями на фоне заснеженных берез

Фото: @dior

Реклама новой коллекции одежды и аксессуаров Cruise 2023 ушедшего из России французского модного дома Dior в «русском стиле» удивила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото и видео манекенщицы позировали в белых костюмах и длинных кружевных платьях на фоне заснеженных берез. Образы моделей дополняли жемчужные серьги и ожерелья, кольца, черные сапоги, а также макияж в черно-синей гамме. Волосы их были аккуратно убраны назад и закреплены бантами. Кроме того, в кадре присутствовали обувь и сумки с узорами. Как отмечается на официальном сайте бренда, при создании последних дизайнер вдохновлялся испанскими мотивами.

В свою очередь юзеры увидели в рекламе отсылки к русской культуре. «Россия, ого?», «О, это же Россия, березы», «Русский стиль», «Фильм "Морозко"», «Русские мотивы. Как красиво. Эполеты, снег, березы», «Dior раскритикуют за русский стиль», «Ого, на фоне берез в стиле "а ля русс"», «Обалдеть, без русских никуда», — заявили они.

Ранее в ноябре рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.