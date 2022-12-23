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14:20, 23 декабря 2022Ценности

Gucci оправдался за детский матрас в рекламе с Гарри Стайлсом

Итальянский бренд Gucci оправдался за схожую с рекламой Balenciaga промоколлекцию HAHAHA

Кадр: Gucci / Youtube

Итальянский бренд Gucci оправдался за рекламу коллекции HAHAHA, выпущенной в коллаборации с английским поп-исполнителем Гарри Стайлсом. Заявление компании публикует NME.

Речь идет о снимках, на которых певец позирует в футболке из своей линейки с изображением мишки Тедди. Фотограф запечатлел знаменитость напротив матраса для маленьких детей. Отмечается, что в ассортимент вошли майки, костюмы, брюки, а также сумки, обуви и другие аксессуары ярких цветов.

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Впоследствии пользователи сети обругали Стайлса за участие в съемке, поскольку заметили сходства между данной кампанией и промо модного дома Balenciaga, на которых дети дошкольного возраста были запечатлены с плюшевыми мишками в руках. При этом на игрушках была одета БДСМ-атрибутика: кружевные стринги, кожаные портупеи и металлические цепи.

Представители Gucci в ответ на критику покупателей назвали детскую мебель и принты частью перфоманса. «Гарри Стайлс разыгрывает театральную постановку, в которой классика встречается с игрой, превращая гардероб в свободное пространство», — говорится в релизе марки. При этом сам музыкант никак не отреагировал на шквал негатива в соцсетях.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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Майя Пономаренко
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