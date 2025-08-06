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10:56, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал годовщину вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский: Курская операция стала действительно особенной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. Годовщину нападения на регион прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели», — заявил Зеленский.

В посте он поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».

Ранее на Украине заявили о планах Зеленского по капитуляции. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, администрация украинского лидера сознательно ведет страну к поражению в конфликте.

ЖЗЛ
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