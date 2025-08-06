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21:29, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли казнь в результате военного переворота

Подпольщик Лебедев допустил, что Зеленского могут казнить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если на Украине произойдет военный переворот, то дальнейшее развитие событий будет непредсказуемым, в частности, не исключено, что президент страны Владимир Зеленский будет казнен. Об этом заявил координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с NEWS.ru.

«Если он [военный переворот] будет инспирирован Западом, то да. В этом случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Владимира Зеленского могут повесить», — считает Лебедев.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал Зеленского принять предложенные Россией условия мира, поскольку это входит в интересы самой Украины.

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